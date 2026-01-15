Heute in der Schweiz

Ab Montag werden eine Rekordzahl an Staatschefs sowie zahlreiche Topmanager ans Weltwirtschaftsforum nach Davos kommen. Immer mehr treten die Reise im Privatjet an.

Laut einer Auswertung von Greenpeace nehmen Privatjet-Flüge rund um das jährliche WEF zu. So stieg die Zahl der zusätzlichen Privatflüge an den Flughäfen um Davos letztes Jahr um zehn Prozent im Vergleich zu 2024. Die meisten Flüge waren innerhalb Europas, etwa 70 Prozent der Strecken würden sich innerhalb eines Tages mit dem Zug absolvieren lassen. Angeführt wird die Liste der Anflüge ans WEF von Frankreich (20 Prozent), gefolgt von Grossbritannien (13 Prozent) und Deutschland (12 Prozent).

Bei den Zeitungen von CH Media standen heute auch die knapp 5000 Armeeangehörige im Fokus, die am WEF im Einsatz stehen. Diese erhielten kürzlich einen angeblichen Mobilisierungsbefehl per SMS, verknüpft mit einem Link zu weiteren Informationen. Auf den Link geklickt, wurde schnell klar: Es handelte sich um einen Phishing-Test des Kommando Cyber der Schweizer Armee. Wie viele Armeeangehörige den Link aktiviert haben, sei noch nicht ausgewertet.

«Wir stellen fest, dass die Sensibilisierung der Armeeangehörigen bereits hoch ist, was Cybergefahren anbelangt», sagt Lorena Castelberg, Sprecherin des Kommando Cyber gegenüber CH Media. «Trotzdem sind regelmässige Ausbildungen notwendig, weil sich die Angriffsformen permanent weiterentwickeln – etwa über KI.»