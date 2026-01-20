Heute in der Schweiz

Vergessen Sie alles, was Sie über «dumme Kühe» zu wissen glaubten. Die Kuh Veronika hat der Wissenschaft gezeigt, dass Rinder nicht nur grasen, sondern auch Besen strategisch als Wellness-Tools einsetzen können .

Die österreichische Kuh Veronika, sinnigerweise von der Rasse «Schweizer Braunvieh», nutzt Äste und Besen nicht einfach nur, um sich an unzugänglichen Stellen zu kratzen, sie beherrscht echten Umgang mit einem Werkzeug: Für den harten Rücken setzt sie die Borsten ein, für das empfindliche Euter den glatten Stiel. Diese Art der flexiblen Nutzung kannte man bisher fast nur von Schimpansen – jetzt muss der Stammbaum der Genies im Tierreich wohl um die Kühe erweitert werden.

Die Forschenden des von einer Schweizer Stiftung unterstützten Forschungsinstituts für Mensch-Tier-Beziehung in Wien glauben, dass viele Kühe eigentlich mehr könnten, ihr Alltag im langweiligen Standard-Stall ihnen aber einfach keinen Grund gibt, dies zu zeigen, berichtet die deutsche Tagesschau. Während wir also glauben, sie stünden nur dekorativ in der Gegend herum, warten sie vielleicht nur auf das richtige Werkzeug, um uns zu beeindrucken.

Die Studie zeigt, dass wir unsere Beziehung zu Nutztieren grundlegend überdenken müssen. Wenn eine Kuh versteht, wie ein Besen funktioniert, stellt sich die Frage, ob unsere Haltungsmethoden noch zeitgemäss sind oder ob wir den Tieren schlichtweg zu wenig zutrauen.