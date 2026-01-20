The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts
Aussenpolitik

WEF: Davos-Slang für Amateure

Weltwirtschaftsforum
Sprechen Sie Davos-Slang? Keystone / Fabrice Coffrini

Die Schweiz hat vier Amtssprachen, aber regelmässige Besucher:innen von Davos beherrschen eine fünfte – eine, die reich an Möglichkeiten, Ambitionen und gelegentlicher Weisheit ist.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
4 Minuten
Henry Mance, Financial Times

Obwohl dieser Davos-Slang für Nicht-Schweizer:innen zunächst noch schwerer zu verstehen ist als «Schwizerdütsch», kann er mit genügend Übung und Selbsttäuschung zur zweiten Natur des Sprechenden werden.

Externer Inhalt
FT

Wir freuen uns, Ihnen den folgenden Leitfaden zur Verfügung zu stellen, um den interkulturellen Dialog zu fördern und peinliche Missverständnisse zu vermeiden:

Davos-SlangDeutsch
Die Notwendigkeit einer unparteiischen Plattform für den Dialog war noch nie so gross wie heuteWir finden immer einen Grund, nach Davos zu kommen
Davos liegt im Herzen EuropasDavos liegt mitten im Nirgendwo
Das Thema der diesjährigen Versammlung lautet „A Spirit of Dialogue” (Geist des Dialogs)Die Idioten haben das Sagen, also müssen wir mit ihnen reden
Es ist toll, hier zu sein!Ich habe gerade zwei Stunden in einem Minibus verbracht und bin auf dem Trottoir ausgerutscht
Ist das Ihr erstes Davos?Sind Sie zu unwichtig, um mit Ihnen zu sprechen?
Unsere Begeisterung für die Energiewende bedeutet nicht, dass wir bewährte Technologien ablehnenMein Unternehmen will Milliarden in venezolanisches Öl investieren
Präsident Trump hat eine innovative Vision für die Beziehungen Amerikas zu schnell wachsenden Volkswirtschaften vorgestelltDer Präsident hielt eine wirre Rede, in der er Kamerun und Kambodscha zu verwechseln schien
Die Menschheit ist gerade in eine neue Ära der Möglichkeiten eingetretenEs ist Januar
Davos ist einfach der perfekte Ort, um etwas Abstand vom Alltag zu gewinnenIch habe gerade Massenentlassungen angekündigt und musste vom Büro fliehen
Ich habe gehört, Ihre Paneldiskussion ist gut gelaufen!Ich habe Ihr Panel nicht gesehen
Dies ist das erste Forum seit dem Rücktritt unseres Gründers Klaus SchwabWir sind ihn endlich losgeworden
Ich habe das Gefühl, dass die Staats- und Regierungschefs bereit sind, die Vorteile dieses neu gestalteten Moments in grossem Massstab zu nutzenIch arbeite für McKinsey
Ich gehe zum AI Leadership LunchIch bin so hungrig, dass ich für Essen alles tun würde
Wir treten wirklich in die Ära des Minilateralismus einEinmal im Jahr zwingt mich mein Kommunikationsteam, diese Worte zu verwenden
Dies ist der Moment IndiensIch hätte gerne Kunden aus Indien
Abweichend von unserem bisherigen Zeitplan wird der Präsident per Videokonferenz zugeschaltet seinEr hatte Angst, von US-Spezialeinheiten entführt zu werden
Sind Sie auf LinkedIn?Ich möchte jetzt mit jemand anderem sprechen
Es geht nicht um weniger Regulierung, sondern um intelligentere RegulierungEs geht um weniger Regulierung
Was Davos so wertvoll macht, sind die MenschenHier gibt es keine Bodenschätze. Im Ernst, Herr Trump, wir haben nichts
Entschuldigen Sie mich, ich habe einen Termin mit meinem StrategiechefIch mache jetzt meine 15-Uhr-Siesta, sonst werde ich beim Cocktailempfang ohnmächtig
Hier sind meine drei Prognosen für 2026Die nächsten Sätze, die aus meinem Mund kommen, werden entweder banal oder falsch sein
Ich bin auf so inspirierende Ansichten gestossenIch war gerade Skifahren
Gehen Sie zu Matthew Freuds Party?Ich brauche jemanden, der mich zu Matthew Freuds Party mitnimmt

Die Kenntnis des Davos-Slangs sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Er ist ein mächtiges Werkzeug, dessen Gebrauch unweigerlich zu Tausenden von LinkedIn-Anfragen, Einladungen zu Networking-Meditationssitzungen und Möglichkeiten führt, in die weltweit ersten Blockchain-basierten, quantentauglichen Dating-Apps zu investieren.

Ob der Slang mächtig genug ist, um sicherzustellen, dass die Davos-bezogenen Ausgaben auf Ihrer Firmenkreditkarte genehmigt werden – nun, das ist eine andere Frage.

Copyright The Financial Times Limited 2025

Übertragung aus dem Englischen mithilfe von Deepl: Giannis Mavris

Mehr
Newsletter sobre a política externa

Mehr

Aussenpolitik

Unser Newsletter zur Aussenpolitik

Die Schweiz in einer Welt, die sich bewegt. Beobachten Sie mit uns die Schweizer Aussenpolitik und ihre Entwicklungen – wir liefern die Vertiefung dazu.

Mehr Unser Newsletter zur Aussenpolitik

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

Mehr lesen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft