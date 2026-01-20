WEF: Davos-Slang für Amateure

Die Schweiz hat vier Amtssprachen, aber regelmässige Besucher:innen von Davos beherrschen eine fünfte – eine, die reich an Möglichkeiten, Ambitionen und gelegentlicher Weisheit ist.

Obwohl dieser Davos-Slang für Nicht-Schweizer:innen zunächst noch schwerer zu verstehen ist als «Schwizerdütsch», kann er mit genügend Übung und Selbsttäuschung zur zweiten Natur des Sprechenden werden.

Wir freuen uns, Ihnen den folgenden Leitfaden zur Verfügung zu stellen, um den interkulturellen Dialog zu fördern und peinliche Missverständnisse zu vermeiden:

Davos-Slang Deutsch Die Notwendigkeit einer unparteiischen Plattform für den Dialog war noch nie so gross wie heute Wir finden immer einen Grund, nach Davos zu kommen Davos liegt im Herzen Europas Davos liegt mitten im Nirgendwo Das Thema der diesjährigen Versammlung lautet „A Spirit of Dialogue” (Geist des Dialogs) Die Idioten haben das Sagen, also müssen wir mit ihnen reden Es ist toll, hier zu sein! Ich habe gerade zwei Stunden in einem Minibus verbracht und bin auf dem Trottoir ausgerutscht Ist das Ihr erstes Davos? Sind Sie zu unwichtig, um mit Ihnen zu sprechen? Unsere Begeisterung für die Energiewende bedeutet nicht, dass wir bewährte Technologien ablehnen Mein Unternehmen will Milliarden in venezolanisches Öl investieren Präsident Trump hat eine innovative Vision für die Beziehungen Amerikas zu schnell wachsenden Volkswirtschaften vorgestellt Der Präsident hielt eine wirre Rede, in der er Kamerun und Kambodscha zu verwechseln schien Die Menschheit ist gerade in eine neue Ära der Möglichkeiten eingetreten Es ist Januar Davos ist einfach der perfekte Ort, um etwas Abstand vom Alltag zu gewinnen Ich habe gerade Massenentlassungen angekündigt und musste vom Büro fliehen Ich habe gehört, Ihre Paneldiskussion ist gut gelaufen! Ich habe Ihr Panel nicht gesehen Dies ist das erste Forum seit dem Rücktritt unseres Gründers Klaus Schwab Wir sind ihn endlich losgeworden Ich habe das Gefühl, dass die Staats- und Regierungschefs bereit sind, die Vorteile dieses neu gestalteten Moments in grossem Massstab zu nutzen Ich arbeite für McKinsey Ich gehe zum AI Leadership Lunch Ich bin so hungrig, dass ich für Essen alles tun würde Wir treten wirklich in die Ära des Minilateralismus ein Einmal im Jahr zwingt mich mein Kommunikationsteam, diese Worte zu verwenden Dies ist der Moment Indiens Ich hätte gerne Kunden aus Indien Abweichend von unserem bisherigen Zeitplan wird der Präsident per Videokonferenz zugeschaltet sein Er hatte Angst, von US-Spezialeinheiten entführt zu werden Sind Sie auf LinkedIn? Ich möchte jetzt mit jemand anderem sprechen Es geht nicht um weniger Regulierung, sondern um intelligentere Regulierung Es geht um weniger Regulierung Was Davos so wertvoll macht, sind die Menschen Hier gibt es keine Bodenschätze. Im Ernst, Herr Trump, wir haben nichts Entschuldigen Sie mich, ich habe einen Termin mit meinem Strategiechef Ich mache jetzt meine 15-Uhr-Siesta, sonst werde ich beim Cocktailempfang ohnmächtig Hier sind meine drei Prognosen für 2026 Die nächsten Sätze, die aus meinem Mund kommen, werden entweder banal oder falsch sein Ich bin auf so inspirierende Ansichten gestossen Ich war gerade Skifahren Gehen Sie zu Matthew Freuds Party? Ich brauche jemanden, der mich zu Matthew Freuds Party mitnimmt

Die Kenntnis des Davos-Slangs sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Er ist ein mächtiges Werkzeug, dessen Gebrauch unweigerlich zu Tausenden von LinkedIn-Anfragen, Einladungen zu Networking-Meditationssitzungen und Möglichkeiten führt, in die weltweit ersten Blockchain-basierten, quantentauglichen Dating-Apps zu investieren.

Ob der Slang mächtig genug ist, um sicherzustellen, dass die Davos-bezogenen Ausgaben auf Ihrer Firmenkreditkarte genehmigt werden – nun, das ist eine andere Frage.

