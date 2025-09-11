The Swiss voice in the world since 1935
Tankstellenshop in Spreitenbach AG überfallen

Mit einem Schlagstock bewaffnet hat ein Unbekannter am späten Mittwochabend einen Tankstellenshop in Spreitenbach AG überfallen. Trotz rasch eingeleiteter Fahndung gelang dem Täter die Flucht, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Tatort war gemäss Polizeimeldung der Shop der Migrol-Tankstelle an der Industriestrasse. Mit einem Schlagstock in der Hand sei der vermummte Täter kurz nach 22.30 Uhr hinter die Theke getreten. Er habe die Kasse geöffnet und einige hundert Franken entnommen.

Die Polizei habe mit mehreren Patrouillen die Fahndung aufgenommen, heisst es weiter. Der Täter habe aber unerkannt fliehen können.

