Tausende demonstrieren in Bern für Anliegen queerer Menschen

Keystone-SDA

Teilen

Mit einer Kundgebung ist am Samstagmittag in Bern die Pride gestartet. Der Anlass will auf die Rechte queerer Personen aufmerksam machen. Nebst politischen Anliegen steht aber auch die Verbundenheit der queeren Gemeinschaft im Zentrum.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Auftakt wandte sich die Zürcher SP-Nationalrätin und LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser an die Kundgebungsteilnehmenden. Die reiche, moderne Schweiz sei in Sachen Rechte für queere Menschen nur hinteres Mittelmass, das sei nicht nur peinlich, sondern auch gefährlich, sagte Rosenwasser.

Regenbogenfamilien kämpften noch immer mit Gesetzeslücken, Non-binäre würden nicht anerkannt und in vielen Kantonen sei es noch immer legal, queere Menschen zu hassen oder sie sogar heilen zu wollen.

Rosenwasser bezeichnete vor diesem Hintergrund Freude als Akt des Widerstands. «Wir sind hier, weil es etwas vom Schönsten ist, queer zu sein, sich selbst zu sein. Wir sind hier, um zu zeigen: Zum Glück gibt es uns alle», sagte Rosenwasser.