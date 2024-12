Trump will bei Amtsübernahme «Transgender-Wahnsinn» beenden

Keystone-SDA

Der designierte US-Präsident Donald Trump will am Tag seiner Amtsübernahme seinen eigenen Worten zufolge den "Transgender-Wahnsinn" ein Ende bereiten.

(Keystone-SDA) Die offizielle Politik der US-Regierung werde sein, dass es nur zwei Geschlechter gebe, männlich und weiblich, erklärte Trump am Sonntag bei einer Veranstaltung in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Er wolle auch Männer aus dem Frauensport heraushalten, betonte der Republikaner weiter in seiner Rede bei der Konferenz AmericaFest, die sich an junge Konservative richtet.

Transgender-Fragen haben die USA in den vergangenen Jahren stark gespalten. Demokratisch und republikanisch kontrollierte Bundesstaaten driften etwa bei ihrer Haltung gegenüber Geschlechtsumwandlungen oder der Frage, welche Bücher zum Thema in Bibliotheken zugelassen werden, zunehmend auseinander. Mehrere republikanisch regierte US-Bundesstaaten haben bereits Gesetze erlassen, welche die medizinische Behandlung von Transgender-Jugendlichen einschränken.