Unbekannte sprengen Bankomat in Breitenbach SO

Keystone-SDA

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag in Breitenbach SO einen Bankomaten gesprengt. Die Polizei hatte keine Kenntnisse von verletzten Personen, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 4 Uhr sei die Meldung zu Explosionen bei der Einsatzzentrale eingegangen, sagte die Sprecherin weiter. Daraufhin sei eine Patrouille ausgerückt. Zunächst hatte «Blick» über ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte berichtet.