Velofahrer bei Unfall mit Traktor in Veltheim AG verletzt

Keystone-SDA

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Ein 14-jähriger Velofahrer ist am Dienstagnachmittag bei einer Kollision mit einem Traktor in Veltheim leicht verletzt worden. Gemäss jetzigem Kenntnisstand dürfte der 17-jährige Traktorfahrer den korrekt entgegenkommenden Velofahrer nicht gesehen haben.

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(Keystone-SDA) Der Velofahrer war am Nachmittag in Veltheim auf dem Schlossweg in Richtung Wildeggerstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Der entgegenkommende Traktorfahrer habe links in Richtung Bauernhof abbiegen wollen.

In der Folge sei der Traktorfahrer frontal mit dem Velofahrer kollidiert. Ein Rettungshelikopter transportierte den Velofahrer in ein Spital. Die Kantonspolizei habe Ermittlungen aufgenommen und den Traktorfahrer angezeigt.