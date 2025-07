Vier Personen bei Auffahrunfall auf A4 in Immensee SZ verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Auffahrunfall auf der A4 in Immensee SZ sind am Samstag vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die Autobahn war nach dem Unfall vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt.

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte, staute sich am Samstagnachmittag auf der Autobahn der Verkehr. Eine 41-jährige Autofahrerin, welche auf der Überholspur unterwegs war, bemerkte dies zu spät und fuhr in den Personenwagen vor ihr. Ihr Auto geriet dann auf die Normalspur, überschlug sich und prallte gegen einen weiteren Personenwagen.

Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt und von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Drei weitere Personen wurden mit leichten Verletzungen von Ambulanzen in verschiedene Spitäler gebracht.

Die A4 war wegen des Unfalls zwischen Goldau SZ und Küssnacht SZ rund zwei Stunden gesperrt. In der Gegenrichtung wurde der Verkehr während 30 Minuten angehalten.