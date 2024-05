Viktorija Golubic lässt sich auf kulinarisches Abenteuer ein

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schweizer Tennisspielerin Viktorija Golubic könnte nicht auf Fleisch verzichten und bezeichnet sich selbst als spontan und abenteuerlustig. Das bewies sie, als sie in Thailand lebende Shrimps serviert bekam.

“Ich habe sie nicht selbst bestellt, sondern wurde überrascht”, sagte Golubic in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit Tamedia. Die Anekdote erzählte sie auf die Frage, was das Ekelhafteste sei, das sie je gegessen habe.

“Ich bekam eine Schale mit einem Deckel, und darin waren tanzende Shrimps.” In Thailand sei die Speise eine Spezialität. Sie würden mit einer scharfen Sauce serviert. Die Mahlzeit sei ungewohnt gewesen, aber die Shrimps hätten gut geschmeckt. “Ich glaube, nicht jede hätte das getan”, sagte die 31-Jährige. Damit mag sie Recht haben.