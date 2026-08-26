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Volksmusikgruppe Oesch’s die Dritten sagt Adieu mit «Merci»-Tour

Keystone-SDA

Die für 2027 und 2028 geplante "Merci"-Tour von Oesch's die Dritten soll die letzte der Familienband sein. Das teilte die Volksmusikgruppe aus dem Berner Oberland am Mittwoch mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Tour gilt somit nicht nur dem 30. Bandjubiläum, sondern auch dem Abschied. Nach deren Abschluss werde es Oesch’s die Dritten «in der Form und Besetzung», wie man sie kennt, nicht mehr geben, schreibt das Sextett auf seiner Website. Die Gruppe aus bernischen Schwarzenegg besteht aus Hansueli und Annemarie Oesch, ihren Kindern Melanie, Kevin und Mike sowie dem Akkordeonisten Urs Meier.

Als Familie habe man gespürt, dass die Zeit für einen Schlusspunkt gekommen sei, heisst es auf der Website und in einem Instagram-Post der Band: «Wir wollen aufhören, wenn’s am schönsten ist. Wir haben unser ganzes Herzblut, unsere Kreativität und unfassbar viel Zeit in Oesch’s die Dritten gesteckt und auch deshalb wollen wir es nicht dem Zufall, dem Alter oder den Entwicklungen im Musikbusiness überlassen, wann unsere gemeinsame Reise endet.»

Vergangenen Winter mussten Oesch’s die Dritten Konzerte in Deutschland aufgrund von Rückenproblemen von Vater Hansueli Oesch verschieben. Nun ist aber eine Abschlusstournee und damit auch ein letztes Album geplant. Es sind zusätzliche Konzertdaten zur Tournee dazugekommen, darunter in Bern und in Montreux.

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