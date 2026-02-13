Westfeld-Genossenschaft erhält Zuschlag für Zentrum von Birsfelden

Keystone-SDA

Die Baugenossenschaft "Wohnen & mehr" erhält gemeinsam mit der Wohngenossenschaft Redingbrücke den Zuschlag für das neue Zentrum von Birsfelden BL. Erstere ist bekannt durch die Westfeld-Überbauung auf dem ehemaligen Felix-Platter-Areal in Basel.

(Keystone-SDA) Der Gemeinderat von Birsfelden hat entschieden, die Baurechte an diese beiden Genossenschaften zu vergeben, wie «Wohnen & mehr» am Freitag mitteilte. Über die definitive Vergabe entscheidet die Gemeindeversammlung im Juni 2026.

Es handelt sich um drei Baurechtsparzellen zwischen der Haupt- und Kirchstrasse. Insgesamt sollen unter der Federführung von «Wohnen & mehr» rund 115 Wohnungen entstehen, wie es im Communiqué heisst.

Die Gemeinde Birsfelden schrieb die drei Baurechtsparzellen letztes Jahr aus. Die Gemeindeversammlung hatte im September 2024 die «Quartierplanung Zentrum 2.0» beschlossen. Allerdings waren für das neue Dorfzentrum zwei Anläufe nötig. Im März 2022 war der erste Quartierplan an der Urne wegen nur zehn Stimmen knapp gescheitert.