Zürcher Volkshaus will Rote Kulturtage doch nicht beherbergen

Keystone-SDA

Das Volkshaus Zürich ist vom Mietvertrag mit den Organisatoren der Roten Kulturtage zurückgetreten. Grund dafür sind zwei geplante Veranstaltungen, die gegen die Grundwerte des Hauses verstossen sollen. Das teilte die Volkshausstiftung am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Eine interne Überprüfung habe ergeben, dass in der Videoinstallation «The One Who Resists» und beim Anlass des «Learning-Palestine»-Kollektivs Gewalt verherrlicht und Gegner entmenschlicht würden. Diese Inhalte widersprächen dem Leitbild des Hauses, das rassistische, antisemitische oder gewaltverherrlichende Veranstaltungen ausschliesse.

Die Stiftung habe die Organisatoren aufgefordert, die beiden Anlässe abzusagen. Da diese der Aufforderung nicht nachgekommen seien, sei der Vertrag am Freitagnachmittag mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden. Die im Volkshaus geplanten Veranstaltungen im Rahmen der «Roten Kulturtage» könnten somit nicht stattfinden.

Von den Organisatoren der Kulturtage lag zunächst keine Stellungnahme vor. Das «Arbeiter*innenkulturfestival» sollte vom 30. Oktober bis 9. November stattfinden.