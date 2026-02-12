Zwei Italiener im Tessin wegen Einbruchserie festgenommen

Keystone-SDA

Die Tessiner Kantonspolizei hat zwei Italiener festgenommen. Die beiden Männer werden verdächtigt, mehrere Einbrüche in der Region Lugano verübt zu haben. Die Polizei prüft ausserdem, ob die Männer auch ausserhalb des Tessins Einbrüche verübt haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Festnahme des 34-jährigen und des 60-jährigen Mannes sei in Zusammenarbeit mit der Tessiner Staatsanwaltschaft und dem Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit (BAZG) erfolgt, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Donnerstag mit. Im Vorfeld der Festnahmen seien hilfreiche Hinweise von Privatpersonen eingegangen. Die beiden Männer befänden sich in Untersuchungshaft.

In einem Fahrzeug, das von den beiden Männern genutzt wurde, seien mehrere Einbruchswerkzeuge gefunden worden, heisst es im Communiqué weiter. Den beiden Männern werden Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen.

Die Ermittlungen sollen klären, ob die beiden Festgenommenen weitere Diebstähle ausserhalb des Tessins verübt haben. Zudem hätten Untersuchungen der Kantonspolizei mögliche Verbindungen zu einer Reihe von Diebstählen gezeigt, welche über mehrere Jahre von einer Gruppe von Einbrechern begangen wurden.