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Zwei Personen bei Kollision auf der A6 in Heimberg verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos auf der Autobahn A6 bei Heimberg sind am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt worden. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen, eine Frau wurde verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine von Bern herkommende Autofahrerin verlor aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Dort kollidierte ihr Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt, die Unfallverursacherin wurde verletzt. Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Anschliessend brachten zwei Ambulanzen die Verletzten ins Spital.

Der betroffene Autobahnabschnitt musste für die Unfall- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Wegen ausgelaufenem Öl wurde die Fahrbahn gereinigt. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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