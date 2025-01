“Back in Action”, Cameron Diaz e Jamie Foxx su Netflix

Keystone-SDA

È fuori il trailer ufficiale di "Back in Action", il nuovo film diretto da Seth Gordon ("Come ammazzare il capo... e vivere felici"), in arrivo il 17 gennaio solo su Netflix.

2 minuti

(Keystone-ATS) La pellicola segna il ritorno di Cameron Diaz e Jamie Foxx insieme sul grande schermo dopo dieci anni.

“Back in Action” vanta un cast stellare che include Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott e Jamie Demetriou, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Gordon insieme a Brendan O’Brien (“Cattivi vicini”).

Anni dopo aver abbandonato una vita da spie della Cia per mettere su famiglia, Emily (Cameron Diaz) e Matt (Jamie Foxx) si ritrovano nuovamente trascinati in quel mondo quando la loro copertura salta.

La star di “Tutti pazzi per Mary”, “Il matrimonio del mio migliore amico” e “Gangs of New York” torna al suo ruolo di attrice dopo una pausa di 10 anni in cui ha deciso di dedicarsi ai suo figli e al marito. In vent’anni ha realizzato 37 film, ora per rientrare in azione ha scelto una commedia d’azione con il suo amico Jamie Foxx (avevano già condiviso il set di Annie), reduce da un grave problema di salute.

Intanto, solo due produzioni di film hanno subito battute di arresto per gli incendi di Los Angeles: le riprese del terzo “Avatar” e del remake di “The Hand that Rocks the Cradle” – entrambi di 20th Century della Disney – sono state brevemente fermate a cause dei roghi che stanno investendo la metropoli di Hollywood.

Questo è anche perché la maggior parte delle produzioni di film “live action” non sono girate a Los Angeles a causa dei costi esorbitanti rispetto ad altre “location” che offrono incentivi fiscali come Georgia, New York, New Jersey e New Mexico negli Usa e all’estero stati come la Gran Bretagna e l’Australia. Universal, Sony, Lionsgate, Legendary Entertainment, Netflix, Prime Video di Amazon, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount e Warner Bros. non avevano film in produzione a Los Angeles la scorsa settimana.

La Disney a sua volta ha visto solo una lieve pioggia di cenere cadere sul suo quartier generale di Burbank mentre Pixar e Lucasfilm sono basati nella California settentrionale. La Sony è a Culver City, lontana dai luoghi dei roghi; Paramount e Netflix sono a Hollywood, una quarantina di miglia dagli incendi Palisades e Eaton mentre gli studi Universal e Warner nella San Fernando Valley sono rimasti indenni dalle fiamme.