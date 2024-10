“In un anno 17,9 miliardi di aiuti militari Usa a Israele”

(Keystone-ATS) Gli Stati Uniti hanno speso la cifra record di almeno 17,9 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall’inizio della guerra a Gaza e hanno portato a un’escalation del conflitto in Medio Oriente.

A dirlo è un rapporto per il progetto Costs of War della Brown University, pubblicato nell’anniversario del 7 ottobre e rilanciato dall’Associated Press (Ap) online.

Altri 4,86 miliardi di dollari sono stati investiti in operazioni militari Usa nella regione dal 7 ottobre, dicono i ricercatori. Ciò include i costi della campagna contro gli attacchi Houthi alle navi commerciali. Il rapporto è uno dei primi conteggi dei costi stimati Usa nella guerra.

I dati non sono pubblici

A differenza degli aiuti militari pubblicamente documentati dagli Stati Uniti all’Ucraina, è stato impossibile ottenere i dettagli completi di ciò che Usa hanno spedito a Israele dallo scorso 7 ottobre, quindi i 17,9 miliardi di dollari per l’anno sono una cifra parziale, sostengono i ricercatori che parlano di “sforzi dell’amministrazione Biden per nascondere l’ammontare totale degli aiuti e i tipi di sistemi attraverso manovre burocratiche”.

Il rapporto – scrive Ap – è stato completato prima che Israele aprisse un secondo fronte, questa volta contro i militanti di Hezbollah sostenuti dall’Iran in Libano, a fine settembre. I costi finanziari sono stati calcolati da Linda J. Bilmes, professoressa alla John F. Kennedy School of Government di Harvard, che ha valutato i costi totali delle guerre statunitensi dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, e dai colleghi ricercatori William D. Hartung e Stephen Semler.

Secondo quanto riferito, Israele è il più grande beneficiario di aiuti militari statunitensi nella storia con 251,2 miliardi in dollari aggiustati per l’inflazione dal 1959, afferma il rapporto. Ciò nonostante, i 17,9 miliardi di dollari spesi dal 7 ottobre 2023 sono di gran lunga gli aiuti militari più consistenti inviati a Israele in un anno.

Assistenza militare ad Israele ed Egitto

Gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire miliardi di dollari di assistenza militare a Israele ed Egitto ogni anno da quando hanno firmato il loro trattato di pace mediato dagli Stati Uniti nel 1979, e un accordo dall’amministrazione Obama ha fissato l’importo annuale per Israele a 3,8 miliardi di dollari fino al 2028.

Gli aiuti degli Stati Uniti dall’inizio della guerra di Gaza includono finanziamenti militari, vendite di armi, almeno 4,4 miliardi di dollari di prelievi dalle scorte statunitensi e cessioni di equipaggiamento usato.

Gran parte delle armi statunitensi consegnate nell’anno erano munizioni, dai proiettili di artiglieria agli ordigni ‘bunker-buster’ e le bombe a guida di precisione. Le spese variano da 4 miliardi di dollari per rifornire i sistemi di difesa missilistica Iron Dome e David’s Sling di Israele ai fondi per fucili e carburante per aerei, afferma lo studio.

L’amministrazione Biden ha poi rafforzato la sua forza militare nella regione dall’inizio della guerra a Gaza. E le operazioni aggiuntive sono costate almeno 4,86 miliardi di dollari, secondo il rapporto, senza includere gli aiuti militari rafforzati all’Egitto e ad altri partner nella regione.