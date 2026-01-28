“Qui vit encore” di Nicolas Wadimoff vince “Prix de Soleure”

Keystone-SDA

Il documentario "Qui vit encore" del regista ginevrino Nicolas Wadimoff ha vinto il "Prix de Soleure" alla 61esima edizione delle Giornate cinematografiche di Soletta. Con "Becaària" il ticinese Erik Bernasconi ha invece ottenuto il "Prix du public".

(Keystone-ATS) Il principale premio, dotato di 60’000 franchi, è andato alla pellicola “Qui vit encore”, che è stata presentata alla Mostra del cinema di Venezia e ha vinto il Premio Cinema & Arts. Il film dà voce a nove sopravvissuti a Gaza, indicano gli organizzatori in una nota.

I nove profughi raccontano la loro vita precedente, la perdita dei loro cari e il tentativo di ritrovare una nuova vita. Condividendo le loro storie, i protagonisti cercano di riconnettersi con loro stessi, di non essere più dei fantasmi.

Secondo la motivazione della giuria, “con la sua forma e il suo contenuto, il film di Wadimoff ha saputo affrontare un compito estremamente difficile: creare un contesto lontano dal teatro di guerra per trasmettere una migliore comprensione della distruzione fisica e delle vittime umane”.