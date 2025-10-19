The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

‘Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk’

Keystone-SDA

Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategicamente vitale nell'est del Paese, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno riferito al Washington Post due alti funzionari americani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Putin ha tentato di conquistare il territorio per 11 anni ma è sempre stato respinto dalle forze ucraine, trincerate in un’area che ritengono essere un importante baluardo contro una rapida avanzata russa verso ovest, in direzione di Kiev.

L’interesse su Donetsk che Putin ha espresso nell’ultima telefonata con Trump rivela che non intende fare marcia indietro rispetto alle richieste passate, nonostante l’ottimismo del presidente americano. La Russia e i separatisti sostenuti da Mosca hanno rivendicato parti della regione dal 2014, ma non sono mai stati in grado di conquistarla interamente con la forza.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR