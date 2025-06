È in vigore in Francia il divieto di fumo su spiagge e parchi

Keystone-SDA

Chiunque accenda una sigaretta in spiaggia o in un parco pubblico in Francia infrangerà la legge a partire da oggi, in base alle nuove norme volte a proteggere i bambini dai pericoli del fumo passivo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Anche le pensiline degli autobus e le aree nelle immediate vicinanze di biblioteche, piscine e scuole saranno interessate dal divieto, che è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del governo di ieri.

La norma viene imposta una settimana prima dell’inizio delle vacanze scolastiche in Francia, nel chiaro tentativo di proteggere i bambini dal fumo in spiaggia. Tuttavia, con disappunto di alcuni attivisti anti-tabacco, il divieto non riguarda le terrazze di bar e ristoranti, dove molti francesi continuano invece ad accendere sigarette. In molti sono inoltre scontenti del fatto che il divieto non si applichi alle sigarette elettroniche.

Inizialmente si prevedeva che le norme entrassero in vigore martedì, dopo un precedente annuncio del ministero della Salute, ma la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha comportato l’anticipo ad oggi.

Più in particolare è vietato fumare entro un raggio di 10 metri da scuole, piscine, biblioteche e altri luoghi che possano arrecare danno ai minori. Il ministero della Salute ha dichiarato che nei prossimi giorni annuncerà la distanza minima per fumare in queste aree e rivelerà la segnaletica utilizzata per delimitare tali aree. I trasgressori del divieto potrebbero incorrere in una multa da 135 euro a un massimo di 700 euro. Tuttavia, il ministero della Salute prevede un periodo di tolleranza iniziale, in attesa che vengano illustrate le nuove regole.

“Il tabacco deve scomparire dai luoghi frequentati dai bambini. Un parco, una spiaggia, una scuola: sono luoghi dove giocare, imparare e respirare. Non per fumare”, ha dichiarato la ministra della Salute e della Famiglia Catherine Vautrin. Questo è un altro passo “verso una generazione senza tabacco”, ha aggiunto, obiettivo che la Francia si prefigge a partire dal 2032.