The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

A Ibiza disagi generalizzati dopo il diluvio record di ieri

Keystone-SDA

Almeno tre persone ferite, diverse strade inagibili del tutto o in parte, evacuazioni di turisti, case e negozi allagati: sono generalizzati i disagi provocati a Ibiza (Spagna) dalle fortissime precipitazioni abbattutesi ieri sull'isola.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I media locali parlano di “diluvio record” negli ultimi decenni. Alcuni problemi anche se in minor grado, sono stati segnalati pure nella vicina Formentera.

Secondo le ultime informazioni disponibili, la mattinata odierna è iniziata senza piogge attive, ma con le autorità alle prese con il bilancio della situazione e le azioni necessarie per il ritorno alla normalità, ancora non possibile ad esempio per quanto riguarda la circolazione stradale.

Tra le infrastrutture cruciali più interessate dalle precipitazioni c’è infatti la strada che porta all’aeroporto di Ibiza, ancora chiusa in parte per l’allagamento di un tunnel. Sul posto hanno lavorato durante la notte membri dell’Unità militare per le emergenze (Ume), mobilitata già ieri su richiesta del governo regionale delle Baleari.

“Siamo sul terreno per coordinare i lavori insieme a tutte le amministrazioni per tornare alla normalità a Ibiza e Formentera”, spiegava nella tarda serata di ieri la governatrice Marga Prohens, aggiungendo che le piogge hanno provocato “accumuli d’acqua anche di oltre 200 millimetri”. Poco prima, il premier spagnolo Pedro Sánchez aveva chiesto su X “prudenza” ai cittadini di Ibiza e Formentera. A causa della situazione, le scuole delle due isole oggi sono chiuse.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
44 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR