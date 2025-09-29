Oggi in Svizzera

Sia per l’introduzione dell’identità elettronica (e-ID) che per l’abolizione del valore locativo, la comunità delle svizzere e degli svizzeri all’estero ha sostenuto entrambi i progetti in modo molto più deciso rispetto alla popolazione residente in patria . È quanto emerge dalla nostra analisi dei risultati della votazione.

Il 64% delle svizzere e degli svizzeri all’estero ha approvato l’introduzione di un’e-ID, una percentuale nettamente superiore al risicato 50,4% registrato a livello nazionale. Per molte persone della diaspora elvetica, i vantaggi dell’e-ID sono evidenti, soprattutto per il migliore accesso ai servizi e per la facilitazione della partecipazione politica.

Per l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE), l’e-ID rimane uno strumento che “faciliterà notevolmente l’esercizio dei diritti politici da parte della diaspora svizzera”.

Anche l’abolizione del valore locativo è stata accolta favorevolmente dalla diaspora svizzera con oltre il 61% di consensi, sebbene sia difficilmente toccata dalla riforma. È probabile che su questa questione incerta la Quinta Svizzera abbia seguito la raccomandazione delle autorità. La partecipazione al voto di chi risiede all’estero, attestatasi intorno al 22%, è stata leggermente inferiore alla media degli ultimi anni.