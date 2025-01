ABB prosegue la sua crescita nel 2024

Il gigante elettrotecnico zurighese ABB ha continuato a crescere l'anno scorso. La direzione ne ha approfittato per confermare gli obiettivi di progressione anche a medio termine.

2 minuti

(Keystone-ATS) Fra gennaio e dicembre dell’anno scorso, il gruppo zurighese ha visto il fatturato in incremento del 2% a 32,9 miliardi di dollari (29,8 miliardi di franchi), con ordinazioni stabili a 33,7 miliardi, si legge in un comunicato odierno.

A livello operativo, l’Ebit è risultato in crescita del 10% a 5,97 miliardi, per un margine in progressione di 1,2 punti al 18,1%. L’utile netto ha dal canto suo raggiunto i 3,94 miliardi, in incremento del 5% su base annua.

Il nuovo CEO Morten Wierod si è mostrato soddisfatto soprattutto di un ultimo trimestre particolarmente solido, con una crescita delle vendite e delle nuove ordinazioni rispettivamente del 4 e del 6%.

Gli azionisti potranno contare su un dividendo di 0,90 franchi per azione, in aumento rispetto agli 87 centesimi dell’esercizio 2023.

Se i profitti hanno superato le attese degli analisti interrogati dall’agenzia finanziaria AWP, il dividendo non ha raggiunto gli 0,93 franchi previsti dagli esperti.

“Mi aspetto che questo 2025 sia un nuovo anno di crescita”, ha detto Wierod, citato nella nota. Le acquisizioni dovrebbero apportare nuove entrate per 200 milioni di dollari nelle attività a basse emissioni di anidride carbonica.

Per l’insieme dell’esercizio in corso, ABB mira a un miglioramento del margine operativo e a una progressione delle vendite attorno al 5%.