Abu Mazen domani a Madrid, vedrà re Felipe e Sanchez

(Keystone-ATS) Il leader dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen domani sarà a Madrid una visita di 48 ore “su invito della Spagna”, per incontrare re Felipe ed il premier Pedro Sanchez.

Lo ha reso noto una fonte ufficiale palestinese. La Spagna lo scorso maggio ha riconosciuto formalmente lo stato di Palestina, insieme con Norvegia ed Irlanda, tra le proteste di Israele, mentre il primo ambasciatore palestinese in Spagna ha presentato le sue credenziali al re.

Dopo la tappa in Spagna Abu Mazen volerà a New York per partecipare all’Assemblea Generale dell’Onu.