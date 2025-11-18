Accordo con gli USA: “Non abbiamo comprato nulla”, dice Parmelin

Il consigliere federale Guy Parmelin. Keystone-SDA

Il Consigliere federale Guy Parmelin prende posizione sulle critiche all'intesa sui dazi concluso tra la Svizzera e gli Stati Uniti. In un'intervista alle testate di CH Media, ripresa da ajour.ch, afferma che la Svizzera "non ha comprato nulla".

(Keystone-ATS) “Gli imprenditori svizzeri ci hanno semplicemente presentato gli investimenti che intendono effettuare negli Stati Uniti nei prossimi anni”, ha risposto Guy Parmelin all’affermazione secondo cui la Svizzera avrebbe “comprato la sua libertà”.

“Parmelin ritiene inoltre “del tutto realistico” che l’economia svizzera investa 200 miliardi di franchi negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni.

“Le cifre e le intenzioni provengono dalle stesse aziende, che hanno già progetti di costruzione, alcuni dei quali sono già stati autorizzati”. Può darsi che gli obiettivi non saranno raggiunti “per uno o due miliardi”, “ma l’ordine di grandezza sarà certamente quello”.

I negoziati devono continuare

Alle critiche secondo cui il Consiglio federale starebbe dicendo solo una mezza verità sull’accordo doganale, Parmelin risponde che molti non si sono presi la briga di leggere la dichiarazione congiunta dei due governi: “Essa fa una chiara distinzione tra ciò che è giuridicamente vincolante e ciò che non lo è. E molti dei punti che attualmente suscitano scalpore dovranno essere negoziati”.

La Svizzera non è obbligata ad adottare gli standard di sicurezza americani per le automobili, ma il Consiglio federale è pronto a discutere la possibilità di semplificare la certificazione dei veicoli. Tali semplificazioni sono state richieste anche dai parlamentari svizzeri nei loro interventi.

Le promesse di importare prodotti agricoli americani non minacciano “in alcun modo” l’esistenza degli agricoltori svizzeri, ha proseguito l’UDC vodese, reagendo all’osservazione dell’Unione svizzera dei contadini, che chiede aiuti strutturali e agli investimenti per compensare le importazioni di carne americana.

L’eventuale acquisto di armi non fa parte della dichiarazione d’intenti conclusa con gli Stati Uniti: “ma se compriamo armi americane, abbiamo ovviamente bisogno delle relative munizioni. La vera domanda è piuttosto: saranno in grado di consegnarcele?

Fusione oro in calo

Parmelin è anche convinto che sarà possibile colmare il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Svizzera entro il 2028: “Già ora la fusione dell’oro in Svizzera è stata una forza trainante che si sta affievolendo”, afferma.

Se la Corte suprema degli Stati Uniti dovesse dichiarare illegali i dazi di Trump, il suo governo “troverà sicuramente altri modi per mantenerli”, continua Guy Parmelin, “L’importante è che ora redigiamo un accordo giuridicamente vincolante con una clausola di uscita se ciò dovesse accadere”

L’intesa raggiunta la scorsa settimana tra la Svizzera e gli Stati Uniti prevede una riduzione dei dazi doganali dal 39 al 15% sulla maggior parte dei prodotti provenienti dalla Svizzera. Non è ancora chiaro quando la nuova tariffa entrerà in vigore: “Abbiamo bisogno di un po’ di tempo”, ha dichiarato sabato Parmelin alla radiotelevisione svizzera. L’obiettivo è che la nuova tariffa venga applicata il più rapidamente possibile.