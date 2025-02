Aereo Delta si capovolge a Toronto, almeno 18 feriti

Keystone-SDA

Tragedia sfiorata all'aeroporto di Toronto, Canada. Un volo Delta in fase di atterraggio si è capovolto in pista. Il bilancio è di diciotto feriti, incluso un bambino, di cui tre in condizioni critiche ma non in pericolo di vita.

(Keystone-ATS) “Tutti gli 80 passeggeri e l’equipaggio sono stati evacuati”, ha detto la Federal Administration Aviation, sottolineando che a guidare le indagini per accertare cosa è accaduto sarà il Canada Transportation Safety Board.

Le ricostruzioni iniziali indicano che il volo Delta 4819, un Bombardier CRJ-900LR partito da Minneapolis intorno alle 11.47 del mattino ora locale, aveva avviato le procedure di atterraggio senza problemi, ma qualcosa è andato storto nelle fasi finali, facendo capovolgere il velivolo in pista e facendogli perdere le ali e parte della coda. Le immagini riprese da uno dei passeggeri mostrano l’evacuazione del velivolo e i soccorritori in campo per facilitare le procedure sulla pista ghiacciata. L’incidente segue una tempesta che nel fine settimana si è abbattuta su Toronto causando 22,90 centimetri di neve.

Il capovolgimento dell’aereo è il primo incidente dallo scontro fra il volo dell’American Airlines e un elicottero militare a Washington che ha causato 67 morti. E arriva mentre negli Stati Uniti è acceso il dibattito sulla mancanza di personale per il controllo del traffico aereo, soprattutto alla luce dei tagli avviati alla Faa dal Dipartimento per l’Efficienza del governo guidato da Elon Musk.

Secondo indiscrezioni già centinaia di posti di lavoro sono stati soppressi nelle aree radar e manutenzione. Riduzioni che vanno ulteriormente a complicare la già difficile situazione della Faa che imputa la carenza di controllori di volo ai salari non competitivi, ai lunghi turni, all’addestramento intenso e al pensionamento obbligatorio.