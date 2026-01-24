Agente federale spara e uccide uomo a Minneapolis

Keystone-SDA

Un agente federale ha aperto il fuoco su un uomo a Minneapolis, uccidendolo. Lo ha dichiarato il capo della polizia locale, Brian O'Hara, alla Cnn. I testimoni sono stati condotti all'edificio federale Whipple.

(Keystone-ATS) La vittima era un uomo bianco di 37 anni, residente a Minneapolis e ritenuto cittadino statunitense, ha dichiarato O’Hara in una conferenza stampa.

Immediata la presa di posizione su X del governatore del Minnesota Tim Walz. “Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo l’ennesima sparatoria raccapricciante compiuta da agenti federali questa mattina. Il Minnesota ne ha abbastanza. Questa situazione è ripugnante. Il Presidente deve porre fine a questa operazione. Ritiri immediatamente le migliaia di agenti violenti e impreparati dal Minnesota. Subito”.