AI Pin è un flop, lo smartphone con ChatGpt cerca acquirenti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Si sta rivelando un fallimento AI Pin, lo smartphone tascabile senza schermo e con dentro l’intelligenza artificiale di ChatGpt. Secondo alcune fongti l’azienda Humane avrebbe venduto solo 10’000 unità del dispositivo, rispetto alle 100’000 previste.

Per questo il produttore, guidato dagli ex dipendenti di Apple Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, starebbe cercando di vendere il progetto a qualche colosso, tra cui Hp.

Il New York Times riferisce che Humane stima il valore tra i 750 milioni di dollari e il miliardo. L’innovativo gadget ha un prezzo di 699 dollari, a cui aggiungere un abbonamento mensile di 24 dollari per la connessione dati e l’utilizzo dell’assistente di bordo, ChatGpt, che legge le email, effettua telefonate e sopperisce all’assenza di un display. Sulla parte frontale del dispositivo c’è un piccolo foro che proietta le informazioni sul palmo della mano o su qualsiasi altra superficie.

Sin dall’arrivo negli Stati Uniti, a marzo di quest’anno, AI Pin è stato criticato per non aver rispettato le attese di pubblico e addetti ai lavori. In particolare, il New York Times aveva riportato le problematiche alla custodia di ricarica del telefono, che finiva con il surriscaldarsi, e al display laser, che sarebbe stato oggetto di continui raffreddamenti, con impacchi di ghiaccio, da parte dei manager di Humane, per evitare “rischi di sicurezza”.

Con l’acquisto di AI Pin, Hp potrebbe rilanciarsi nel mercato della telefonia mobile. Nel 2010, la compagnia americana aveva assorbito il marchio Palm e il suo sistema operativo webOs per 1,2 miliardi di dollari. Un anno dopo, l’iniziativa era stata interrotta, a causa delle scarse vendite.