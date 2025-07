Al Jazeera Balkans ufficializza la sua chiusura

Keystone-SDA

Ora è ufficiale: la rete televisiva regionale Al Jazeera Balkans ha cessato oggi la sua attività dopo 14 anni di programmazione, confermando notizie giornalistiche dei giorni scorsi. L'ultimo notiziario è stato trasmesso alle 12.

2 minuti

(Keystone-ATS) In un comunicato della direzione si afferma che tutto il personale è orgoglioso di ognuno dei 4970 giorni di lavoro a favore di spettatori e lettori. “Ci siamo sempre sforzati di essere la voce di coloro la cui voce non si sente, un’isola della verità, della cultura del dialogo e del giornalismo etico. Grazie per essere stati al nostro fianco”, si legge nel comunicato, di cui hanno dato notizia i media a Belgrado.

Fino alla fine di questo mese Al Jazeera Balkans proseguirà a mandare in onda contenuti registrati in precedenza, dopodiché il segnale verrà spento.

Fondata nel 2011 a Sarajevo quale parte di “Al Jazeera Media Network” di Doha, la rete televisiva – nota sopratutto per i suoi documentari – pur trasmettendo notizie di carattere internazionale, copriva in particolare gli eventi nella regione balcanica, con redazioni oltre che a Sarajevo anche a Belgrado, Zagabria, Podgorica, Skopje, Lubiana e Pristina.

Non sono state rese note le ragioni della chiusura di Al Jazeera Balkans, anche se si presume che si sia trattato di una decisione aziendale presa a Doha per ragioni finanziarie. Stando ad alcuni media bosniaci, tra le ragioni vi sarebbe stata anche l’insoddisfazione dei proprietari qatarioti per attività poco chiare e trasparenti a Sarajevo, con il coinvolgimento di politici locali