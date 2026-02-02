Al pronto soccorso con ordigno I guerra mondiale nel retto

Keystone-SDA

Si è presentato sabato notte al pronto soccorso dell'ospedale Rangueil, di Tolosa - nel sud-ovest della Francia - lamentando forti dolori al retto. L'uomo, di 24 anni, aveva un proiettile di artiglieria della prima guerra mondiale nell'ano.

1 minuto

(Keystone-ATS) È stato operato dopo che i medici hanno chiamato sul posto una squadra di artificieri, nel timore che l’oggetto potesse esplodere.

Secondo quanto riferisce il quotidiano locale La Dépêche, al suo arrivo al pronto soccorso il giovane si è lamentato di forti dolori senza fornire ulteriori particolari ai medici.

In breve è stato operato e i medici – con sorpresa – si sono trovati in presenza di un proiettile d’artiglieria di 16 cm per 4. L’oggetto è stato estratto dopo che gli artificieri, accompagnati da forze dell’ordine e pompieri, hanno stabilito un perimetro di sicurezza attorno alla zona dell’ospedale in cui veniva trattato il paziente. Appena estratto l’ordigno, gli artificieri si sono accertati che non rappresentasse più alcun pericolo.

Secondo il giornale, il paziente resta ricoverato e dovrebbe essere interrogato oggi dagli inquirenti. Contro di lui, possibile l’apertura di un’inchiesta per “violazione della legislazione sulle armi”.