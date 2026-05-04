Alain Berset: ‘siamo a Erevan per parlare di sicurezza’

Keystone-SDA

"Siamo qui per parlare di sicurezza in Europa. Ed è molto significativo farlo in Armenia". È così che è intervenuto a Erevan il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset.

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(Keystone-ATS) “E di cosa ha bisogno la sicurezza? La sicurezza ha bisogno di due cose. Innanzitutto, il giusto equilibrio tra la potenza militare e istituzioni democratiche solide. La potenza militare senza istituzioni democratiche solide è pericolosa per tutti noi. E la seconda è uno spazio giuridico comune”, ha spiegato in occasione del vertice della Comunità politica europea.

L’ex consigliere federale ha quindi aggiunto che “è esattamente ciò che il Consiglio d’Europa sta realizzando. Abbiamo 46 Stati membri. Siamo qui in Armenia, a casa, e penso che dovremmo sviluppare questo progetto con amici e alleati stretti. Penso anche che la presenza qui di Mark Carney e del Canada sia un segnale molto forte, fortissimo, della necessità di farlo. Abbiamo bisogno di standard, abbiamo bisogno di regole a cui ci impegniamo, a cui ci dedichiamo. E questo ci permetterà di avere un elemento forte e un contributo forte alla nostra pace e stabilità”.