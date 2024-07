Albania: protesta dell’opposizione, molotov contro sede governo

(Keystone-ATS) Una serie di bombe molotov sono state lanciate contro la sede del governo albanese, nella tarda serata di ieri, durante una manifestazione dell’opposizione di centrodestra contro il premier socialista Edi Rama.

Rama – alla guida del paese del 2013 e nel suo terzo mandato consecutivo – è ritenuto responsabile “di una dilagante corruzione, di controllare tutti i poteri, di violare il diritti fondamentali e di aver costretto gli albanesi di abbandonare il loro paese”.

Le prossime elezioni politiche sono previste nella primavera del prossimo anno, ma l’opposizione chiede le sue immediate dimissioni. Dagli arresti domiciliari, perche’ sospettato di corruzione, il leader del centrodestra, l’ex premier Sali Berisha in video conferenza, si è rivolto ad alcune migliaia di sostenitori che si erano riuniti sul viale principale davanti al Palazzo di governo, sostenendo che “un governo tecnico che prepari le nuove elezioni, sarebbe la scelta più facile per Rama. E questo è un avvertimento”, ha detto Berisha.

Con un appello rivolto ai cittadini di unirsi attorno all’opposizione “per salvare il paese da Rama, il più feroce invasore di tutti i tempi”, Berisha ha concluso il suo discorso, segnando anche la fine della protesta davanti al governo. I manifestanti si sono poi rivolti verso il municipio della capitale, davanti alla quale l’opposizione organizza proteste settimanali chiedendo le dimissioni del sindaco socialista Erion Veliaj, dopo che alcuni dei suoi principali direttori sono stati arrestati per corruzione.

Oltre alle molotov contro la sede del comune, sono stati registrati anche momenti di tensione e scontri con la polizia, con i manifestanti che hanno tentato di sfondare il fitto cordone degli agenti attorno all’edificio.