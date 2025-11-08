Anche Donald Trump è “sleepy”, virale il pisolino del tycoon

Dopo aver preso in giro per anni il suo predecessore Joe Biden affibbiandogli il soprannome di "sleepy Joe", ("l'addormentato Joe") Donald Trump è stato pizzicato durante un pisolino non previsto nello Studio Ovale. In rete, democratici e oppositori si sono scatenati.

(Keystone-ATS) Il video, diventato virale sui social media, mostra il presidente americano che si accascia sulla poltrona durante una conferenza stampa con i manager delle più grandi case farmaceutiche americane per annunciare la riduzione dei prezzi dei farmaci dimagranti. Mentre l’amministratore per i servizi Medicare e Medicaid, Mehmet Oz, sta parlando, The Donald chiude gli occhi per qualche secondo e appoggia la testa sullo schienale.

“Dozy Don è tornato!”, ha subito scritto su X l’acerrimo nemico di Trump, il governatore della California Gavin Newsom, definendo il 79enne presidente “sonnolento” (“Dozy”). Anche la conduttrice di Msnbc ed ex portavoce di Biden, Jen Psaki, ha deriso il tycoon per il suo pisolino. “Si è addormentato proprio mentre il suo surgeon general parlava di demenza, obesità e insonnia. Un po’ ironico no?”. “Quest’uomo non sta bene”, ha attaccato su X l’influencer democratico Harry Sisson.

Nelle ultime settimane, dopo la missione in Asia, alcuni componenti del governo hanno sottolineato come il presidente non dorma mai. L’attorney general Pam Bondi, ad esempio, ha dichiarato che “nessuno del team della Casa Bianca riesce a stargli dietro”. “Non so come faccia. Nessuno di noi sa quando dorme. Lavora sempre”. E il vicepresidente JD Vance ha raccontato che il tycoon “non si spegne mai”.

Eppure il video del pisolino di Trump arriva nel bel mezzo di un’ondata di speculazioni sulla sua salute. Lividi alle mani, caviglie gonfie, andatura barcollante e qualche gaffe hanno alimentato le chiacchiere. Il presidente americano si è sottoposto a una visita medica a ottobre, pochi mesi dopo il suo ultimo check-up annuale, ed è stato sottoposto sia ad una risonanza magnetica che ad un test cognitivo.

La Casa Bianca non ha spiegato il perché ma ha assicurato che si trattasse di una procedura standard e che il commander-in-chief gode di ottima salute.