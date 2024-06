Anziane per il clima e asilo in programma

(Keystone-ATS) Riprendono stamane i dibattiti alle Camere federali, con i due rami del parlamento che si ritroveranno in apertura riuniti in Assemblea federale per eleggere tre giudici ordinari del Tribunale federale.

In seguito, la prima trattanda all’ordine del giorno per i consiglieri nazionali è la dichiarazione – un testo simile è già stato adottato dagli Stati – sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo in relazione a favore delle “anziane per il clima”.

In seguito, la camera del popolo dovrà affrontare la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia. Nel pomeriggio (15:00-19:00) è prevista una lunga serie di interventi parlamentari di pertinenza del DFGP e DFI.

Il programma del Consiglio degli Stati (dalle 08:15 alle 13:00, con eventuale seduta pomeridiana), prevede a livello di divergenze la modifica del Codice civile volta a contrastare i matrimoni fra minorenni.

In seguito l’agenda dei lavori contempla tutta una serie di atti parlamentari nel settore dell’asilo, tra cui una mozione che chiede al Governo di negoziare un accordo col Marocco nel settore della migrazione. Altri interventi chiedono la limitazione dello statuto di protezione S (Ucraini).