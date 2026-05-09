AR: auto invade cantiere, tre muratori feriti

Keystone-SDA

Una conducente di 23 anni ha invaso con la sua vettura un cantiere, ieri pomeriggio a Wald, in Appenzello Esterno, ferendo in modo grave due muratori e più lievemente un terzo. Anche la 23enne è rimasta leggermente ferita.

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(Keystone-ATS) Mentre guidava da Wald a Heiden (AR), la donna non avrebbe notato una barriera di cantiere, centrandola, indica oggi in una nota la Polizia cantonale di Appenzello Esterno. La sua vettura ha investito due operai edili che si trovavano dietro la barriera, ferendoli gravemente. Unodei due ha dovuto essere trasportato da un elicottero dalla Rega all’ospedale.

Il terzo operaio, ferito in modo lieve, è stato colpito da detriti. La strada principale della località appenzellese è rimasta chiusa al traffico per circa 30 minuti.