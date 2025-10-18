Armasuisse vuole produzione droni militari in Svizzera

Keystone-SDA

La Svizzera ha bisogno di un suo ecosistema di droni, sostiene Thomas Rothacher, vice responsabile dell'armamento presso armasuisse. "Il pericolo che rappresenta questa tecnologia è ancora ampiamente sottostimato", ha avvertito.

(Keystone-ATS) “L’idea è che imprese sviluppino in Svizzera droni che possano anche essere esportati”, ha spiegato Thomas Rothacher in un’intervista diffusa oggi dalla Neue Zürcher Zeitung. L’esperto è convinto che la Svizzera, con le sue alte scuole di fama mondiale e la sua industria innovativa, potrebbe profilarsi in questo campo.

Ma, ha aggiunto, una condizione fondamentale è l’alleggerimento delle restrittive leggi sull’esportazione di materiale bellico. Senza questo passaggio, nessuna azienda si prenderebbe un tale rischio.

Tempus fugit

Rothacher ha tra l’altro constatato che i paesi NATO evitano ormai di acquistare armamenti elvetici, poiché temono di non poterseli scambiare in caso d’urgenza o di non ricevere ulteriori forniture. “Questo pesa sugli ordini alle nostre industrie e le imprese se ne vanno”.

Il responsabile stima poi che l’Europa ha preso coscienza troppo tardi del problema posto dai droni. La difesa è più difficile che l’attacco, poiché ogni sistema funziona in maniera differente, ha sottolineato. “Ad oggi, non esiste purtroppo alcun sistema di difesa efficace contro tutti i droni”.

A inizio ottobre l’esercito svizzero ha incaricato l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) di acquistare nuovi sistemi di difesa contro i droni. Rothacher spera che saranno pronti entro giugno 2026. In Svizzera abbiamo tendenza a voler fare tutto in maniera impeccabile, ha aggiunto. “Temo che non ne abbiamo il tempo”.