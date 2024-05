Arriva Art Basel e prezzi degli alberghi esplodono, si arriva a 5x

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I prezzi degli alberghi di Basilea salgono alle stelle in occasione di Art Basel, la fiera dell’arte moderna e contemporanea che a metà giugno convoglierà nella città renana frotte di artisti, galleristi, collezionisti e altri appassionati.

Lo rivela un’indagine della Basler Zeitung (BaZ), che ha analizzato in dettaglio le offerte di numerose strutture. A titolo di esempio un pernottamento al Basel Marriott Hotel costa quasi cinque volte più del solito: una camera doppia per due adulti è offerta a 1084 franchi a notte, mentre la settimana successiva il prezzo dello stesso alloggio è di 223 franchi.

Marcati sovrapprezzi vengono applicati anche da Hyperion Hotel Basel (1029 invece di 289 franchi), Radisson Blu (921 invece di 223) e Essential by Dorint Basel City (745 invece di 206). Solo in tre dei 18 hotel passati al setaccio il costo non è raddoppiato o più: è comunque aumentato di almeno il 56%.

Le tariffe sono generalmente più alte in assoluto durante Art Basel, ha confermato alla BaZ Letizia Elia, direttrice di Basilea Turismo. Per questo motivo, nel 2023 l’80% degli albergatori aveva firmato una cosiddetta carta contro gli eccessi di prezzo. Si trattava di un’iniziativa di sensibilizzazione, senza un obiettivo di prezzo obbligatorio. Come negli anni precedenti, nel 2023 le tariffe delle camere si sono rivelate però di quattro volte il normale. E questa tendenza continuerà nel 2024, anche se quest’anno sarà firmata un’altra analoga carta: la procedura è ancora in corso, dice Elia, ma il numero di firmatari è comunque già superiore a quello dell’anno scorso.

“Il periodo di Art Basel è l’alta stagione per le imprese locali e i prezzi sono orientati anche a questo”, spiega l’operatrice. “Vogliamo e dobbiamo dare alle imprese alberghiere e di ristorazione un certo margine di manovra in tale periodo”. Allo stesso tempo l’ente turistico sta cercando di sensibilizzare tutte le parti in causa sulla responsabilità che si condivide a livello collettivo per il successo di Art Basel e di Basilea come località.