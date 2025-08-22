The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Ascona è stata eletta quale “villaggio svizzero dell’anno”

Keystone-SDA

Ascona è stata eletta quale "villaggio svizzero dell'anno". Lo ha stabilito un concorso promosso dai periodici elvetici "Schweizer Illustrierte" e "L'Illustré".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il borgo locarnese, ex villaggio di pescatori, ha convinto la giuria composta dai lettori delle due riviste per il suo mix di acqua, palme e montagne. Ascona è considerato “un luogo da sogno (…) e non solo come meta turistica preferita dagli svizzeri tedeschi. In estate, il famoso lungolago sulla sponda settentrionale del Lago Maggiore si trasforma in una passeggiata per turisti che assaporano il fascino mediterraneo”.

Ascona ha prevalso tra sei finalisti – Arlesheim (BL), Büren an der Aare (BE), Grüningen (ZH), Guarda (GR) e Le Landeron (NE) – e da oggi può fregiarsi del titolo di “Villaggio svizzero dell’anno 2025”, ha precisato Ringier – proprietario dei due periodici – in una nota odierna.

Negli scorsi anni, i lettori di “Schweizer Illustrierte” e “L’Illustré” hanno scelto rispettivamente Morat (FR), Zäziwil (BE), Urnäsch (AR), La Punt Chamues-ch (GR), Ruswil (LU), Trub (BE) e Oberhofen (BE), Schwellbrunn (AR) e Morcote (nel 2016) quali “villaggi dell’anno” o “più belli della Svizzera”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
21 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR