Austria: Benko in tribunale, “Sono innocente”

Keystone-SDA

"Sono innocente", lo ha dichiarato in tribunale ad Innsbruck (Tirolo, Austria) l'ex magnate austriaco René Benko. È iniziato così in Corte d'assise il processo per il primo filone dell'inchiesta della procura anticorruzione di Vienna per il mega crac del gruppo Signa.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il 48enne, dopo nove mesi di custodia cautelare, è apparso per la prima volta in pubblico visibilmente dimagrito. Il tirolese non ha rilasciato altre dichiarazioni davanti alla corte.

Dopo appena due ore di udienza, si è poi concluso il primo giorno di processo. Il giudice del tribunale regionale di Innsbruck ha deciso di proseguire domani il procedimento con l’interrogatorio dei testimoni già programmato. La breve durata dell’udienza di apertura è stata motivata dal fatto che l’imprenditore ha ritenuto di non dilungarsi in modo dettagliato sulle accuse che gli vengono rivolte.

In concreto avrebbe – così l’accusa – sottratto alla massa fallimentare complessivamente 660’000 euro (circa 614’000 franchi al cambio attuale) tramite donazioni, affitti per una villa e altri versamenti.