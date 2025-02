Banca Migros: 2024 secondo miglior esercizio di sempre

Keystone-SDA

Banca Migros archivia il 2024 come il suo secondo miglior anno sul fronte dei profitti, dopo quello del 2023: l'utile netto si è attestato a 282 milioni di franchi, in flessione del 10% rispetto all'esercizio precedente.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il risultato operativo è sceso di un analogo 11% a 341 milioni, mentre i ricavi si sono attestati a 807 milioni (-3%), ha indicato stamani l’istituto. Con un aumento di 634 milioni, i prestiti concessi alla clientela hanno superato per la prima volta la soglia dei 50 miliardi (+1% a 51 miliardi di franchi). Da parte loro i depositi della clientela (comprese le obbligazioni di cassa) sono saliti del 2%, raggiungendo quota 46 miliardi.

“Questo risultato è il frutto sia dell’elevato livello di fiducia di cui gode la Banca Migros per la sua solidità finanziaria, sia delle condizioni vantaggiose che offre alla propria clientela”, si legge in un comunicato. Con un coefficiente patrimoniale complessivo superiore al 20%, la società si annovera tra le banche retail elvetiche con la più solida base di capitale proprio, argomenta la dirigenza, che non esista a parlare di un “ennesimo eccellente esercizio” in relazione al 2024.

Al capitolo prospettive concernenti il 2025 i vertici non si sbilanciano. Per la Svizzera, orientata alle esportazioni, permangono rischi congiunturali e, di conseguenza, sfide di politica monetaria, affermano. Ma non manca la fiducia: “Forte di una solida dotazione di fondi propri e dell’ampia base di clienti presente in tutta la Svizzera, Banca Migros è ben posizionata sia dal punto di vista strategico che finanziario per continuare a garantire affidabilità e stabilità alla propria clientela”, concludono i manager.

Fondata nel 1958, Banca Migros è una società affiliata al 100% alla Federazione delle Cooperative Migros. Conta un organico di oltre 1900 dipendenti, gestisce 75 succursali in tutta la Svizzera e ha un totale di bilancio che sfiora i 61 miliardi di franchi. Nel 2019 è stato il primo grande istituto elvetico ad abolire i bonus.