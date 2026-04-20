BE: piccolo velivolo precipitato in regione Emmental-Alta Argovia

Keystone-SDA

Un piccolo aereo si è schiantato questo pomeriggio nel comune di Ochlenberg (BE), nella regione dell'Emmental-Alta Argovia. La polizia cantonale bernese non ha potuto per il momento fornire alcuna informazione sulle cause dell'incidente e su possibili vittime.

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(Keystone-ATS) Lo schianto è avvenuto verso le 13:30, ha dichiarato a Keystone-ATS una portavoce della polizia. Sul posto sono impegnate diverse squadre di soccorso.

A dare notizia dell’incidente è stato in prima battuta il portale d’informazione 20 Minuten che ha pubblicato una foto di un aereo capovolto a terra con la croce svizzera sulla coda.