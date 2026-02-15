Beat Jans incontra ministri interni di Germania e Austria a msc

A margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza (msc) nella capitale bavarese, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Beat Jans ha incontrato i suoi omologhi, titolari dei ministeri degli interni, di Germania e Austria.

Ha pure avuto colloqui con la direttrice dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol). Criminalità transfrontaliera e crimine organizzato sono stati al centro delle discussioni.

Jans era accompagnato dalla direttrice dell’Ufficio federale di Polizia (fedpol) Eva Wildi-Cortés e dalla consigliera di Stato nidvaldese Karin Kayser-Frutschi (Centro), presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP).

Il consigliere federale ha ribadito l’importanza della stretta collaborazione con gli Stati confinanti e con tutti i paesi dello spazio di Schengen per la sicurezza della Svizzera, nonché la necessità di preservare e rafforzare questa garanzia di sicurezza, riferisce stamani una nota del DFGP.

Cooperazione transfrontaliera

Con il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt, Jans ha definito i prossimi passi per rafforzare la cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza; i due hanno inoltre approfondito il tema della lotta al crimine organizzato.

Anche con il ministro degli interni austriaco Gerhard Karner sono state discusse le linee d’azione della nuova strategia di lotta al crimine organizzato, mentre con la direttrice dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) Catherine De Bolle è stata affrontata l’intensificazione della cooperazione nello scambio di dati.

Il consigliere federale ha poi incontrato Volker Türk, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Jans è convinto che la protezione dei diritti dell’uomo è essenziale per la sicurezza globale, scrive il DFGP.

Agenti svizzeri per la sicurezza della msc

Kayser-Frutschi ritiene che per i Cantoni partecipare alla msc sia una vera opportunità in quanto le conferenze internazionali costituiscono un sistema d’allerta precoce e una piattaforma di apprendimento per i Cantoni e i Comuni, il che conferisce loro grandi responsabilità nei casi di emergenza.

La msc è un ottimo esempio di stretta cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, aggiunge poi il DFGP. L’accordo bilaterale di cooperazione di polizia tra la Svizzera e la Germania consente di inviare agenti di polizia per sostenere le autorità dell’altro Paese. Nel quadro del coordinamento nazionale messo a punto dalla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e su richiesta del ministero dell’interno bavarese, le polizie cantonali hanno inviato a Monaco oltre cento agenti di polizia cantonale a supporto delle operazioni di sicurezza intorno al luogo in cui si è svolta la conferenza.