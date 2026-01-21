Benzina: prezzi variano notevolmente da regione a regione

Keystone-SDA

Quanto sospettato da anni dagli automobilisti è stato ora confermato da uno studio: i prezzi della benzina e del diesel in Svizzera variano molto da regione a regione.

3 minuti

(Keystone-ATS) In generale, si può affermare che benzina e diesel sono molto più cari lungo le autostrade rispetto alle zone periferiche, secondo un’analisi condotta dal Touring Club Svizzero (TCS). Anche il grado di concorrenza locale gioca un ruolo importante: dove l’offerta di stazioni di servizio è più ampia, i prezzi tendono a seguire di più il mercato.

Se si considerano i valori medi dei singoli cantoni, l’indagine mostra che il diesel e la benzina senza piombo 95 sono più convenienti nel cantone di Basilea Campagna, mentre la benzina senza piombo 98 è più economica nel cantone del Giura. I prezzi più elevati si registrano invece nei cantoni Uri (benzina senza piombo 95/diesel) e Ginevra (benzina senza piombo 98).

La variabilità è enorme se si considerano le singole stazioni di servizio. Ad esempio, per la benzina senza piombo 95, il prezzo medio varia da 1,52 franchi al litro in una stazione di servizio a Brügg (BE) a 2,37 franchi in una stazione di servizio a Zurigo. Un prezzo altrettanto elevato (2,36 franchi) è stato riscontrato presso una stazione autostradale di Coldrerio poco prima del confine e solo un centesimo meno in una situata a Monte Carasso sempre sulla A2. Questa stazione ha inoltre venduto nel 2025 anche la benzina senza piombo 98 più cara, ad un prezzo medio di 2,76 franchi al litro, viene sottolineato in un comunicato.

Per chi viaggia con un motore diesel il prezzo più vantaggioso (1,59 franchi al litro) risulta presso una stazione di Domdidier (FR), il secondo e il terzo posto della classifica sono occupati da stazioni di Brügg mentre particolarmente caro appare il Ticino dove in una stazione di Piotta il litro di diesel ha raggiunto un prezzo medio di 2,46 franchi. Seguono due stazioni di Coldrerio, con prezzi medi rispettivamente di 2,44 e 2,43 franchi.

A livello nazionale, i prezzi più bassi si registrano nel comune grigionese di Samnaun, che si trova in una zona franca doganale. Le stazioni di servizio locali possono vendere carburante senza imposta sugli oli minerali. Per questo motivo, le stazioni di servizio di Samnaun non sono state considerate nell’analisi.

Nonostante le differenze, nel confronto pluriennale i prezzi della benzina e del diesel nel 2025 sono stati i più bassi degli ultimi quattro anni.