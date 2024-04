Berna valuta audit su UNRWA, finanziamenti ancora sospesi

(Keystone-ATS) Il DFAE “analizzerà in dettaglio” il rapporto di esperti indipendenti sull’operato dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi (UNRWA) nella Striscia di Gaza. Una decisione sui finanziamenti dell’organizzazione verrà presa in seguito.

La Svizzera ad oggi non ha versato il contributo di 20 milioni di franchi per il 2024, ha ricordato oggi il DFAE a Keystone-ATS. La sospensione, annunciata in gennaio, è ancora valida.

“Il DFAE analizzerà ora in dettaglio il rapporto (…) sull’UNRWA e farà in seguito una valutazione globale. Prima di ogni decisione sul finanziamento dell’UNRWA, le commissioni della politica estera di Nazionale e Stati verranno consultate, come ha deciso il Parlamento lo scorso dicembre”, ha precisato il dipartimento degli affari esteri.

L’audit sull’agenzia, pubblicato ieri, ha concluso che l’UNRWA ha “problemi di neutralità” politica. Israele deve però ancora fornire la “prova” di una eventuale implicazione terroristica di alcuni membri dell’organizzazione, hanno aggiunto gli esperti.