Biennale, Leone d’oro alle artiste maori

2 minuti

(Keystone-ATS) Il Leone d’Oro 60esima a edizione della Biennale di Venezia è andato a Mataaho Collective, formato dalle artiste maori Bridget Reweti, Erena Baker, Sarah Hudson e Terri Te Tau.

“Ringraziamo Adriano Pedrosa per aver fatto parlare tante voci queer e indigene in questa Biennale, è importante avere una piattaforma di espressione a Venezia” hanno dichiarato le artiste, dedicando il premio “alle nostre famiglie, che hanno lavorato sodo per farci arrivare qui”.

A ricevere il Leone d’argento è stata la nigeriana Karimah Ashadu.

I Leoni alla carriera sono andati a due donne, Anna Maria Maiolino e Nil Yalter. “Dedico questo Leone alla pace nel mondo, di cui abbiamo bisogno”: così l’artista turca Nil Yalter, pioniera del movimento femminista globale, ha ringraziato il curatore della Biennale di Venezia, Adriano Pedrosa. “Il Leone d’oro conferisce il suo contributo nelle arti visive e sul tema dell’immigrazione” ha dichiarato Pedrosa. L’altro Leone è stato consegnato ad Anna Maria Maiolino, nata in Calabria ed emigrata in Brasile. “L’arte è un’avventura dell’anima e ci ho sempre creduto” ha commentato Maiolino, dedicando il premio “all’arte brasiliana”.

Per la prima volta nella storia della Biennale di Venezia, un’artista trans e non bianca ha ricevuto una menzione d’onore. Si tratta dell’artista argentina La Chola Poblete. “Spero di riuscire ad aprire altre porte in modo che altre persone come me – ha detto – possano conquistare spazi e liberarsi dalle etichette”.

La seconda menzione è andata all’artista 87enne di origine palestinese Samia Halaby, pioniera dell’arte digitale. La menzione speciale per la partecipazione nazionale è andata alla Repubblica del Kossovo. Il padiglione migliore è stato quello dell’Australia.