Bilancia dei pagamenti, surplus 20 miliardi nel secondo trimestre

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Saldo della bilancia dei pagamenti in progressione nel secondo trimestre per l’economia svizzera: l’avanzo di conto corrente è stato di 20 miliardi di franchi, ossia 6 miliardi in più dello stresso periodo del 2023.

Alla crescita del surplus hanno contribuito il classico interscambio di merci nonché gli scambi di oro non monetario, spiega la Banca nazionale svizzera (BNS) in un comunicato odierno. Nel commercio di transito per contro l’avanzo è sceso.

La posizione patrimoniale netta sull’estero è salita di 5 miliardi, attestandosi a 894 miliardi di franchi. La consistenza degli attivi si è contratta di 5 miliardi a 5317 miliardi, quella delle passività è diminuita di 10 miliardi a 4423 miliardi.

La bilancia dei pagamenti – ricorda la BNS sul suo sito internet – è un documento statistico-contabile che registra lo scambio con l’estero di beni e servizi, redditi primari (flussi transfrontalieri di redditi dei fattori lavoro e capitale), redditi secondari (trasferimenti correnti), trasferimenti in conto capitale e movimenti di capitali (conto finanziario). La struttura e l’evoluzione della bilancia dei pagamenti forniscono importanti indicazioni sui rapporti economici di un paese con le nazioni oltre i suoi confini.