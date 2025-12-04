The Swiss voice in the world since 1935
BKW sta pensando di costruire una mega batteria

BKW avanza nel potenziamento delle soluzioni di accumulo energetico: il gruppo bernese sta attualmente valutando la costruzione di grandi impianti di batterie a Mühleberg (BE), Bickigen (BE) e Bassecourt (JU).

(Keystone-ATS) La società ha avviato appositi studi di fattibilità per esaminare le condizioni tecniche, economiche e giuridiche dei progetti: al termine verrà deciso quali iniziative portare avanti, ha indicato oggi l’impresa.

In un panorama energetico sempre più dominato dalle fonti rinnovabili, la flessibilità diventa un fattore cruciale per la stabilità e la sicurezza dell’approvvigionamento, spiega l’azienda. In questo contesto gli accumulatori a batteria rappresentano componenti fondamentali: immagazzinano l’energia in eccesso prodotta da fonti rinnovabili, la conservano e la rilasciano in modo mirato quando necessario. In questo modo compensano le fluttuazioni della rete e aumentano l’efficienza nell’utilizzo di corrente.

Il gruppo BKW – la ragione sociale completa Bernische Kraftwerke è stata usata dal 1909 al 2013 – è stato fondato (con altro nome) nel 1898. Oggi il portafoglio del gruppo – che ha in organico oltre 12’000 persone – comprende pianificazione e consulenza di progetti in ambito energetico, ambientale e infrastrutturale, costruzione, gestione e manutenzione di reti energetiche, idriche, per le telecomunicazioni e i trasporti, nonché offerte integrate per il settore dell’impiantistica edile. La società BKW è quotata in borsa (+5% la performance 2025), ma è controllata al 52,5% dal canton Berna. Nel 2024 ha generato un fatturato di 4,8 miliardi di franchi.

