Bolsonaro a Copacabana, ‘non lascerò il Brasile’

Keystone-SDA

"Non uscirò dal Brasile. Ho scelto il lato più difficile e non ho ossessione per il potere. Se qualcosa dovesse accadere a me, continuate a combattere", ha dichiarato l'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro.

(Keystone-ATS) Quest’ultimo ha guidato oggi una manifestazione con migliaia di persone sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro.

La manifestazione è stata incentrata sulla richiesta di amnistia per i supporter di Bolsonaro coinvolti nell’assalto al palazzo presidenziale, al Parlamento e alla Corte suprema verde-oro nella capitale Brasilia, l’8 gennaio del 2023.

“Non avrei mai immaginato di dover combattere un giorno per l’amnistia di persone per bene, che non hanno commesso alcun atto di malvagità, che non avevano né intenzione né potere di fare ciò di cui sono accusate”, ha detto l’ex-presidente, sotto gli applausi di “mito” e indossando la maglietta della nazionale brasiliana.

In un clima da raduno religioso, l’ex presidente ha tenuto il suo discorso da un camion che esponeva una bandiera degli Stati Uniti con esposto un cartello con la foto del presidente Donald Trump con il pugno alzato, dopo aver subito un attentato lo scorso luglio.