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Boring Company di Musk punta a una valutazione di 20 miliardi

Keystone-SDA

Boring Company di Elon Musk sta raccogliendo nuovi fondi a una valutazione di circa 20 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la società punta a raccogliere 4 miliardi di dollari (circa 3,3 miliardi di franchi).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel corsa della raccolta fondi del 2022, Boring Company – azienda fondata nel 2016 e specializzata nella costruzione di tunnel e infrastrutture – era stata valutata 5,7 miliardi. Gli investitori continuano a ritenere che investire nelle società di Musk valga la pena anche se significa pagare un premio più alto.

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