Borsa svizzera: apertura in calo

Apertura in rosso per la Borsa svizzera. All'inizio delle contrattazioni, l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,69% a 12'122,52 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) In Asia le Borse danno un segnale di sfiducia, con le vendite che prevalgono dopo che Donald Trump ha deciso di destituire il governatore della Federal Reserve Lisa Cook, suscitando preoccupazioni circa l’indipendenza della banca centrale. Fra le altre, Tokyo cede lo 0,97%, a 42.394,40 punti.

Ieri sera Wall Street ha chiuso in ribasso. Il Dow Jones ha lasciato sul terreno lo 0,77% a 45.282,47 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,22% a 21.449,29 punti e lo S&P 500 ha perso lo 0,43% 6.439,32 punti.

In apertura risultavano in calo anche i principali mercati europei. Milano perdeva lo 0,65%, Parigi l’1,45%, Londra lo 0,63% e Francoforte lo 0,64%.

